Breaking News: दिल्ली की सियास में मचा हड़कंप, इस केंद्रीय मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी

दिल्ली की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को मिली जान से मारने की धमकी मिली। केंद्रीय मंत्री को किसी अनजान नंबर से कॉल आया। इस संबंध में मंत्री की तरफ से पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। जयंत चौधरी को आया धमकी भरा...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को मिली जान से मारने की धमकी मिली। केंद्रीय मंत्री को किसी अनजान नंबर से कॉल आया। इस संबंध में मंत्री की तरफ से पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। जयंत चौधरी को आया धमकी भरा फोन। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है।