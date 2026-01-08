UP School Closed: 8वीं तक के सभी स्कूल इतने दिन तक बंद रहेंगे, प्रशासन ने अभी लिया ये फैसला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। छात्रों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह आदेश सरकारी और निजी...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। छात्रों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह आदेश सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा।



प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ठंड के मौजूदा हालात छोटे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। घने कोहरे और गिरते तापमान के कारण सुबह के समय ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बना हुआ है।



मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। ऐसे में हालात को देखते हुए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को घर में सुरक्षित और गर्म रखें। ठंड के इस दौर में लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर सुबह और देर रात के समय बाहर निकलने से बचने को कहा गया है।