Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार के विमान हादसे की असल वजह क्या थी? जानिए कहां हो गई इतनी बड़ी गलती

Edited By Mehak, Updated: 28 Jan, 2026 01:09 PM

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हुई। विमान संतुलन खो बैठा और खेतों में गिरते ही आग पकड़ ली। शुरुआती रिपोर्ट में तकनीकी खामी की आशंका जताई गई है।...

नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें अजित पवार भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती जा रहे थे। चश्मदीदों के अनुसार, लैंडिंग के दौरान विमान संतुलन खो बैठा और खेतों में गिरते ही आग पकड़ ली। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन और पुलिस राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। अजित पवार के परिजन, उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले, घटनास्थल की ओर रवाना हो गए।

हादसे की वजह

DGCA ने प्लेन क्रैश की पुष्टि की है, लेकिन हादसे की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। शुरुआती रिपोर्टों में तकनीकी खामी का संकेत मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी दुनिया में लगभग 90 प्रतिशत विमान हादसे टेक्निकल फॉल्ट के कारण होते हैं, जबकि कई बार खराब मौसम भी हादसे का कारण बन सकता है।

लैंडिंग और टेकऑफ क्यों सबसे जोखिम भरे हैं

एविएशन रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत विमान हादसे लैंडिंग या टेकऑफ के दौरान ही होते हैं। इस दौरान विमान कम ऊंचाई पर होता है और पायलट को सेकंडों में महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं। बारिश, कोहरा, तेज हवा या रात का समय पायलट के लिए चुनौती बढ़ा देता है।

लैंडिंग के दौरान संभावित गलतियां

खराब मौसम से लैंडिंग मुश्किल हो जाती है।

छोटा या गीला रनवे विमान को रोकने में दिक्कत पैदा कर सकता है।

विमान सही एंगल पर न उतरने से फिसल सकता है।

टेकऑफ के समय संभावित जोखिम

इंजन कमजोर होने पर विमान नियंत्रण से बाहर हो सकता है।

ओवरलोड या संतुलन बिगड़ने पर क्रैश का खतरा बढ़ता है।

फ्लैप सही स्थिति में न होने पर विमान कंट्रोल खो सकता है।



