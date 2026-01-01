Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? कब-कब रहेंगी छुट्टियां, देखें RBI की पूरी हॉलिडे लिस्ट

1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? कब-कब रहेंगी छुट्टियां, देखें RBI की पूरी हॉलिडे लिस्ट

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 03:40 AM

will banks be open or closed on january 1st

नया साल आते ही लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद। बहुत से लोग साल के पहले हफ्ते में बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने की योजना बनाते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने पर कई बार बैंक पहुंचकर निराश लौटना पड़ता...

नेशनल डेस्कः नया साल आते ही लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद। बहुत से लोग साल के पहले हफ्ते में बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने की योजना बनाते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने पर कई बार बैंक पहुंचकर निराश लौटना पड़ता है। अगर आप भी जनवरी 2026 में बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

1 जनवरी 2026 को बैंक खुले रहेंगे या बंद?

1 जनवरी यानी नए साल के दिन पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे। RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट 2026 के अनुसार इस दिन सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में ही बैंक बंद रहेंगे, जबकि देश के ज्यादातर शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और रोज की तरह काम करेंगे। 1 जनवरी 2026 को इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे-  आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलॉन्ग। इन शहरों के अलावा बाकी राज्यों और शहरों में बैंक खुले रहेंगे।

हर राज्य में छुट्टियां अलग क्यों होती हैं?

बैंक सिर्फ रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को ही बंद नहीं रहते। इसके अलावा राज्य विशेष के त्योहार, स्थानीय पर्व, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवसर। इन वजहों से अलग-अलग राज्यों में बैंक छुट्टियां अलग होती हैं। इसलिए बिना जानकारी बैंक जाने पर समय और जरूरी काम दोनों खराब हो सकते हैं।

और ये भी पढ़े

2026 में 100 से ज्यादा दिन बैंक रहेंगे बंद

RBI की Holiday List 2026 के मुताबिक पूरे साल में अलग-अलग राज्यों को मिलाकर 100 से ज्यादा दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें शामिल हैं:

  • गणतंत्र दिवस

  • होली

  • स्वतंत्रता दिवस

  • गांधी जयंती

  • दशहरा

  • दुर्गा पूजा

  • दिवाली

  • और कई क्षेत्रीय व धार्मिक त्योहार

हर राज्य की छुट्टियां अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने राज्य की लिस्ट देखना जरूरी है।

 

जनवरी 2026 कब-कब बंद रहेंगे बैंक? (January 2026 Bank Holiday List)

  • 2 जनवरी 2026: 2 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेशन और मन्नम जयंती के कारण कुछ जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। इस दिन आइजोल, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक ब्रांच नहीं खुलेंगी।
  • 3 जनवरी 2026:3 जनवरी को हजरत अली का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस मौके पर आइजोल, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कानपुर में बैंक बंद रहेंगे।
  • 12 जनवरी 2026:12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती है जिसे युवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन लखनऊ और कानपुर में बैंक बंद रहेंगे।
  • 14 जनवरी 2026:14 जनवरी को मकर संक्रांति और माघ बिहू की वजह से अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और ईटानगर में बैंक नहीं खुलेंगे।
  • 15 जनवरी 2026:15 जनवरी को पोंगल और मकर संक्रांति जैसे बड़े त्योहार हैं। इस दिन बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे।
  • 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस और 17 जनवरी को उझावर तिरुनाल के कारण चेन्नई में बैंक लगातार दो दिन बंद रहेंगे।
  • 23 जनवरी 2026:23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सरस्वती पूजा और वीर सुरेंद्र साय जयंती मनाई जाएगी. इस दिन अगरतला, भुवनेश्वर, कोलकाता और चेन्नई में बैंक बंद रहेंगे।
  • 26 जनवरी 2026: 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे। यह राष्ट्रीय अवकाश है।

बैंक बंद होने पर कौन-सी सेवाएं मिलेंगी?

बैंक ब्रांच बंद होने के बावजूद UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM और डेबिट/क्रेडिट कार्ड। ये सभी सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी। आप घर बैठे पैसे ट्रांसफर, बैलेंस चेक, बिल पेमेंट, रिचार्ज। जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। हालांकि चेक क्लियरेंस, कैश जमा/निकासी (काउंटर से) और पासबुक अपडेट जैसे काम छुट्टी के दिन नहीं होंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!