श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर पर मुस्लिम युवक की वायरल वीडियो ने मचाई हलचल, जांच के आदेश जारी

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 03:28 PM

a video of ablution at darbar sahib sarovar goes viral

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की निगाहें श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर पर आ गई हैं।

अमृतसर : सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की निगाहें श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर पर आ गई हैं। वीडियो में एक मुस्लिम युवक सरोवर के पास बैठकर वजू करता नजर आ रहा है। घटना को लेकर शहर में चर्चा फैल गई है।

युवक ने खुद मीडिया से बातचीत में कहा कि उसने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। वह मुस्लिम टोपी पहने हुए थे और उनका कहना था कि पंजाबी और मुस्लिम समुदाय हमेशा भाईचारे और आपसी सम्मान के साथ रहते आए हैं। युवक ने यह भी बताया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि सरोवर के पास वजू करना उपयुक्त नहीं है।

sri darbar sahib

मुख्य सचिव कुलवंत सिंह ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान सर्वोपरि है और किसी भी तरह की धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। धार्मिक दृष्टि से, वजू इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ने से पहले की जाने वाली शुद्धिकरण प्रक्रिया है, जबकि सिख धर्म में सरोवर स्नान (‘इश्नान’) का अत्यंत पवित्र और धार्मिक महत्व है। प्रशासन ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

