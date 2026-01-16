Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी खुशी की खबर
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 16 Jan, 2026 08:03 AM
मेष : आम तौर पर स्ट्रांग सितारा हर फ्रंट पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा
मेष : आम तौर पर स्ट्रांग सितारा हर फ्रंट पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, मनोबल तथा दबदबा बना रहेगा।
वृष: सेहत के मामले में अटैन्टिव रहना सही रहेगा, खान-पान में भी संयम बरतना सही रहेगा, सफर भी परेशानी देने वाला हो सकता है।
मिथुन: व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, कोशिशों, इरादों में कामयाबी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, शुभ कामों में ध्यान।
कर्क: विरोधियों को कमजोर समझने की भूल किसी समय महंगी पड़ सकती है, आप कोई भी काम पूरे जोश के साथ करने में मुश्किल महसूस करेंगे।
सिंह :संतान साथ देगी, उसके सपोर्टिव रुख पर भरोसा करना परेशानी का कारण न बनेगा, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।
कन्या : सितारा अदालती कामों को संंवारने तथा कामयाबी की राहें खोलने वाला, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।
तुला: मित्र तथा कामकाजी साथी हर मामले में आपका साथ देंगे तथा तालमेल रखेंगे,तेज प्रभाव-दबदबा भी बना रहेगा।
वृश्चिक: टीचिंग, कोचिंग, स्टेशनरी, टूरिज्म, कंसल्टैंसी, मैडीसिन का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगी।
धनु : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर शीत वस्तुएं परहेज के साथ यूज करें।
मकर: चूंकि सितारा कमजोर है, इसलिए न तो किसी पर ज्यादा भरोसा करें और न ही किसी की जिम्मेदारी में फंसें।
कुंभ: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देनेे वाला, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग भी अच्छा रिस्पोंस देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।
मीन : राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, अफसर मेहरबान रहेंगे तथा आपकी बात धीरज तथा ध्यान के साथ सुनेंगे।