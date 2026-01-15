Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Aaj Ka Good Luck (16th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (16th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 04:02 PM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck Rashifal 16 January 2026: 16 जनवरी 2026 को शुक्र और चंद्रमा की स्थिति भावनाओं, रिश्तों और आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेगी। कुछ राशियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है, वहीं कुछ को संयम और सही उपायों की जरूरत रहेगी। आइए जानें आज का गुडलक...

Aaj Ka Good Luck Rashifal 16 January 2026: 16 जनवरी 2026 को शुक्र और चंद्रमा की स्थिति भावनाओं, रिश्तों और आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेगी। कुछ राशियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है, वहीं कुछ को संयम और सही उपायों की जरूरत रहेगी। आइए जानें आज का गुडलक और भाग्य चमकाने के उपाय।

16 जनवरी 2026 को सही उपाय और सकारात्मक सोच के साथ किया गया हर प्रयास गुडलक को कई गुना बढ़ा सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छोटे-छोटे उपाय भी बड़े परिणाम दे सकते हैं।

मेष राशि (Aries) – गुडलक: आज करियर और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें।

वृषभ राशि (Taurus) – गुडलक: धन और परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें, शुक्र मंत्र का जप करें।

मिथुन राशि (Gemini) – गुडलक: काम में प्रगति होगी, लेकिन फैसले सोच-समझ कर लें।
उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer) – गुडलक: भावनात्मक संतुलन जरूरी रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें, चंद्र मंत्र का जप करें।

सिंह राशि (Leo) – गुडलक: नेतृत्व और सम्मान बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ आदित्याय नमः” का जप करें।

कन्या राशि (Virgo) – गुडलक: काम में धैर्य रखें, लाभ धीरे-धीरे मिलेगा।
उपाय: तुलसी को जल दें और बुध मंत्र का स्मरण करें।

तुला राशि (Libra) – गुडलक: रिश्तों और धन में सुधार होगा।
उपाय: शुक्रवार को सफेद फूल मां लक्ष्मी को चढ़ाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio) – गुडलक: गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखें।
उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें।

धनु राशि (Sagittarius) – गुडलक: भाग्य और यात्रा के योग बन रहे हैं।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें, गुरु मंत्र का जप करें।

मकर राशि (Capricorn) – गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा, पर धैर्य जरूरी है।
उपाय: शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करें और जरूरतमंद को दान दें।

कुंभ राशि (Aquarius) – गुडलक: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
उपाय: नीले फूल भगवान शिव को अर्पित करें।

मीन राशि (Pisces) – गुडलक: आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों लाभ होंगे।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीले फल दान करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!