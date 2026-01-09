Punjab: LPG गैस सिलेंडर में शराब तस्करी का खुलासा, स्पेशल सेल ने राजस्थान का व्यक्ति किया काबू

जिले में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडरों से शराब की पेटियां सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

लुधियाना : जिले में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडरों से शराब की पेटियां सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर बड़े ही शातिर तरीके से गैस सिलेंडर में शराब की पेटियां छिपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए स्पेशल सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह देहल ने बताया कि पुलिस टीम ने गत दिन 8 जनवरी को थाना लाडोवाल में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक कैंटर (नंबर GJ39T1951) को रोक कर उसके ड्राइवर से दस्तावेज मांगे। इस दौरान जांच करने कैंटर में 6 बड़े इंडेन कंपनी के गैस सिलेंडर बरामद हुई, जिनमें तस्कर ने शातिर तरीके से भारी मात्रा में शराब छिपाई हुई थी, जिसके ड्राइवर के पास कोई दस्तावेज भी नहीं थे।

पुलिस ने टीम ने जांच के दौरान मैकडॉवेल्स नंबर 1 ओरिजिनिल व्हिस्की की 74 पेटियां, पंजाब चीयर्स रम के 17 पव्वे, पंजाब चीयर्स रम की 31 पेटियां, 180 लीटर बिना मार्का की शराब जब्त की है, जिन्हें 6 बड़े गैस सिलेंडर में छिपाया हुआ था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रकाश सिंह निवासी गांव जातो का वेहड़ा थाना बाखासर जिला बाडमेर (राजस्थान) के रूप में हुई है। जिसके खिलाफ थाना लाडोवाल में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस 2 दिन का रिमांड हासिल करेगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जांच दौरान सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी राजस्थान और गुजरात में 4 मामले दर्ज हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here