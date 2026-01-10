अब हरमन्दिर साहिब के कार्टून को लेकर अकाली दल ने घेरा आम आदमी पार्टी को, कहा बेअदबी की गई दरबार साहिब की

शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी (AAP) के आईटी सेल पर श्री दरबार साहिब की बेअदबी करने का गंभीर आरोप लगाया है।

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी (AAP) के आईटी सेल पर श्री दरबार साहिब की बेअदबी करने का गंभीर आरोप लगाया है। अकाली दल का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे आपत्तिजनक कार्टून और सामग्री वायरल की जा रही है, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

अकाली दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली से संचालित आम आदमी पार्टी आए दिन सिख गुरुओं और धार्मिक स्थलों का मज़ाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि शिरोमणि अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल को बदनाम करने के लिए AAP इस हद तक गिर चुकी है कि वह गुरुओं के सम्मान से भी खिलवाड़ कर रही है।

ਆਪ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ❗

ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ❗

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ❗

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ… pic.twitter.com/HGtKi7teEI — Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) January 10, 2026

अकाली दल ने दावा किया कि कोई भी सच्चा सिख श्री दरबार साहिब से जुड़ी ऐसी कार्टून तस्वीर नहीं बना सकता। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह कृत्य मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं और AAP के आईटी सेल से जुड़े लोगों द्वारा किया जा रहा है। अकाली दल ने यह भी कहा कि इससे पहले भी AAP नेताओं पर पंजाब में बेअदबी की घटनाओं से जुड़े आरोप लगे थे, जिनमें अदालतों से सजाएं भी हुईं। अब 2027 के चुनाव नजदीक आते देख पार्टी फिर से ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो गई है।

पार्टी का आरोप है कि AAP का सोशल मीडिया तंत्र झूठे वीडियो और पोस्टर बनाकर उन्हें वायरल कर रहा है ताकि संगत को गुमराह किया जा सके। शिरोमणि अकाली दल ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा।

