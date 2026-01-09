Chandigarh : कड़ाके की ठंड व घने कोहरे का असर, स्कूलों में और बढ़ी छुट्टियां

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक, अब स्कूलों में 13 जनवरी यानी लोहड़ी तक छुट्टियां रहेंगी।

चंडीगढ़ (आशीष): कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक, अब स्कूलों में 13 जनवरी यानी लोहड़ी तक छुट्टियां रहेंगी और स्कूल 14 जनवरी को पहले की तरह खुलेंगे। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई थीं, लेकिन अब ठंड को देखते हुए छुट्टियां फिर से बढ़ा दी गई हैं।

चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक, यह फैसला सर्दियों के मौसम को देखते हुए लिया गया है। ये आदेश सभी सरकारी, सरकारी मदद पाने वाले और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। आदेशों के मुताबिक, क्लास पहली से 8वीं और नॉन-बोर्ड क्लास (9वीं और 11वीं) के लिए कोई फिजिकल क्लास नहीं होंगी।

हालांकि, स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और टीचर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा, 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे, लेकिन सुबह 9.30 बजे से पहले नहीं और दोपहर 3.30 बजे स्कूलों में छुट्टी होगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here