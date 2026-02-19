Sidhu Moosewala Murder case: शूटर कबूतर की गर्लफ्रेंड 'लेडी डॉन' चढ़ी पुलिस के हत्थे

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अहम महिला सदस्य खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया है।

पंजाब डेस्क : सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अहम महिला सदस्य खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया है। उस पर गैंग के ड्रग और हथियार नेटवर्क से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह कथित तौर पर सिंडिकेट के संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी।

बताया जा रहा है कि नेहा को गैंग के मुख्य शूटर बॉबी कबूतर के करीबी के रूप में जाना जाता है। बॉबी कबूतर पर अवैध हथियारों की सप्लाई और कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और हाल ही में उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां उसके विभिन्न मामलों में भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। बॉबी कबूतर दिवंगत पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल था। उसने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी और कई मामलों में फरार चल रहा था। बीते दिन उसे दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ‘मैडम जहर’ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सदस्य है। ये पता चला है कि, अवैध हथियारों की सप्लाई एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क के जरिए की जाती थी। इस कड़ी में कुख्यात हथियार तस्कर सलीम उर्फ ‘पिस्टल’ का नाम भी सामने आया है, जिसे हाल में नेपाल-भारत सीमा से पकड़ा गया था। पुलिस को संदेह है कि यह नेटवर्क देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय था। नेहा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और ड्रग नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आगे और खुलासे हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कहीं इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात के लिए तो नहीं किया जाना था।

