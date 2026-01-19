Main Menu

    WhatsApp में आने वाले हैं नए Updates, फीचर्स और प्राइवेसी में बड़े बदलाव

WhatsApp में आने वाले हैं नए Updates, फीचर्स और प्राइवेसी में बड़े बदलाव

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 12:08 AM

whatsapp rolls out major privacy feature updates

WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक बार फिर बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है।

पंजाब डेस्क: WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक बार फिर बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। कंपनी आने वाले समय में कई नए फीचर्स जोड़ने जा रही है, जिससे न सिर्फ ऐप का इस्तेमाल आसान होगा, बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी और कंट्रोल भी पहले से ज्यादा बेहतर होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp अपने बीटा वर्ज़न में कुल 5 नए फीचर्स की टेस्टिंग कर रहा है। इन फीचर्स को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रायल किया जा रहा है। बीटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद इन्हें जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।

आइए जानते हैं WhatsApp के नए फीचर्स के बारे में—

  1. कवर फोटो की प्राइवेसी पर ज्यादा कंट्रोल: अब यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कि उनकी कवर फोटो कौन देख सकता है और कौन नहीं। यानी प्राइवेसी सेटिंग्स पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित होंगी।
  2. iPhone यूजर्स के लिए स्मार्ट स्टिकर फीचर: iPhone यूजर्स जब चैट में इमोजी टाइप करेंगे, तो WhatsApp उससे जुड़े सबसे सही और ऑटोमैटिक स्टिकर सजेशन दिखाएगा। इससे चैटिंग और ज्यादा मजेदार हो जाएगी।
  3. आसान और साफ लिंक प्रीव्यू: WhatsApp अब लिंक प्रीव्यू को सिंपल बनाने जा रहा है। लंबे URL की जगह सिर्फ जरूरी जानकारी दिखाई देगी। पूरा लिंक देखने के लिए यूजर डोमेन पर टैप कर सकेंगे।
  4. स्टेटस प्राइवेसी की पूरी जानकारी: नए अपडेट में स्टेटस प्राइवेसी इंफो फीचर भी जोड़ा जाएगा। इससे यूजर्स साफ तौर पर देख सकेंगे कि उनका स्टेटस किन लोगों को दिखाई दे रहा है।
  5. स्टेटस व्यूअर्स शीट में नया बदलाव: अब स्टेटस व्यूअर्स शीट के जरिए यूजर्स को यह जानकारी मिलेगी कि उनके स्टेटस पर कौन-सी प्राइवेसी सेटिंग लागू है।

उम्मीद है कि जल्द ही ये फीचर्स स्टेबल अपडेट के साथ सभी WhatsApp यूजर्स को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर, आने वाला WhatsApp अपडेट ऐप के इस्तेमाल के तरीके को काफी हद तक बदल सकता है और यूजर्स को बेहतर अनुभव देगा।

