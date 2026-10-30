राशिद खान ने 200 विकेट लेकर रचा इतिहास, अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर T20I सीरीज जीती

अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 19 रनों से हराकर तीन मैचों की T20I सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस दौरान कप्तान राशिद खान ने इतिहास रच दिया; वे इस फॉर्मेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।

शारजाह (UAE) : अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 19 रनों से हराकर तीन मैचों की T20I सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस दौरान कप्तान राशिद खान ने इतिहास रच दिया; वे इस फॉर्मेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अफगान स्पिनर ने अपने 120वें T20I मैच में यह मुकाम हासिल किया। इस लिस्ट में इंग्लैंड के आदिल राशिद 153 मैचों में 171 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं।

अफगानिस्तान की जीत की नींव खराब शुरुआत के बाद शानदार बल्लेबाजी से पड़ी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम पावरप्ले के अंदर ही 5/4 के स्कोर पर लड़खड़ा गई थी और नौवें ओवर में उनका पांचवां विकेट भी गिर गया। हालांकि अजमतुल्लाह उमरजई और एजाज अहमदजई ने शानदार वापसी करते हुए 142 रनों की साझेदारी की। T20I क्रिकेट में छठे या उससे निचले क्रम के विकेट के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है।

उमरजई ने अपने करियर का पहला T20I शतक जड़ा और 116 रनों की तूफानी पारी खेली। वे इस फॉर्मेट में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनकी पारी में 12 छक्के और 5 चौके शामिल थे, जबकि अहमदजई ने 52 रनों का अहम योगदान दिया। इन दोनों की बदौलत अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में 221/7 का स्कोर खड़ा किया। T20I क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने अपने शुरुआती 4 विकेट 20 रन से कम के स्कोर पर गंवाने के बाद 200 से ज्यादा रन बनाए हों। यह इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है।

जवाब में जिम्बाब्वे के सामने एक मुश्किल लक्ष्य था और वे शुरुआत से ही दबाव में आ गए। पारी के बीच में 85 रन पर 5 विकेट गंवाने के बावजूद मेजबान टीम ने आखिरी 10 ओवरों में संघर्ष जारी रखा। कप्तान सिकंदर रजा ने अपने दूसरे T20I शतक के साथ जिम्बाब्वे की ओर से मोर्चा संभाला; उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 9 छक्के लगाए। हालांकि उनकी कोशिश अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी और अफगानिस्तान ने डटे रहकर एक यादगार जीत हासिल कर ली। इस जीत से अफगानिस्तान को तीन मैचों की सीरीज में एक ऐसी बढ़त मिल गई जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता। साथ ही यह मौका राशिद खान के लिए भी ऐतिहासिक बन गया, जो पुरुषों के T20I क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए।

