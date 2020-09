सोशल मीडिया के दौर में हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आए दिन ठग लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपना शिकार बनाते रहते हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है।

नई दिल्ली: सोशल मीडिया के दौर में हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आए दिन ठग लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपना शिकार बनाते रहते हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। लोगों को मोबाइल फोन या ईमेल पर एक मैसेज आ रहा है कि एलपीजी वितरक चयन द्वारा हिंदुस्तान गैस डीलरशिप / LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आपका चयन किया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर वायरल हो रही यह पोस्ट पूरी तरह से फेक है।

Claim: An approval letter by LPG Vitarak Chayan offering Hindustan Gas Dealership/ LPG Distributorships#PIBFACTCHECK: The letter is #FAKE. The fraudulent letter and website are created to dupe applicants. Visit official website https://t.co/fFQaK8cZhI for authentic information pic.twitter.com/J3ORNAKkxk