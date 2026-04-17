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वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 78,300 के पार

Edited By Updated: 17 Apr, 2026 11:02 AM

stock market rallies amid global cues bse crosses 78 300

सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद और विदेशी निवेशकों की ताजा खरीदारी से निवेशकों का मनोबल बढ़ा है। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 177.52 अंक बढ़कर 78,166.20

बिजनेस डेस्कः सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद और विदेशी निवेशकों की ताजा खरीदारी से निवेशकों का मनोबल बढ़ा है। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 177.52 अंक बढ़कर 78,166.20 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 37.4 अंक चढ़कर 24,234.15 पर कारोबार कर रहा था।

सेंसेक्स की कंपनियों में आईटीसी, अडानी पोर्ट्स, मारुति, ट्रेंट, पावर ग्रिड और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर सबसे अधिक मुनाफे में रहे। जबकि एचसीएल टेक, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। 

अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.17 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे। 

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को 382.36 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 122.56 अंक की गिरावट के साथ 77,988.68 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 34.55 अंक कमजोर होकर 24,196.75 पर बंद हुआ था।  
 

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