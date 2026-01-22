टैरिफ टेंशन घटी, वैश्विक राहत के बीच शेयर बाजार हरे निशान पर

वैश्विक बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार (22 जनवरी) को मजबूती के साथ शुरुआत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी वापस लेने से वैश्विक स्तर पर निवेशकों की चिंता कम हुई, जिसका...

बिजनेस डेस्कः वैश्विक बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार (22 जनवरी) को मजबूती के साथ शुरुआत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी वापस लेने से वैश्विक स्तर पर निवेशकों की चिंता कम हुई, जिसका असर घरेलू शेयर बाजार पर भी साफ नजर आया। इसके अलावा प्राइवेट और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी ने बाजार को अतिरिक्त समर्थन दिया।

ग्रीनलैंड विवाद को लेकर ट्रंप ने साफ किया कि 1 फरवरी से यूरोपीय देशों पर किसी तरह का नया टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाटो के साथ भविष्य के समझौते को लेकर एक प्रारंभिक रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इससे पहले दावोस में ट्रंप यह भी कह चुके हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने यह चेतावनी जरूर दी कि प्रस्ताव ठुकराए जाने की स्थिति में अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। ट्रंप के इन बयानों से बाजार में बना डर काफी हद तक कम हो गया।

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मजबूती के साथ 82,459 अंक पर खुला। शुरुआती कारोबार में इसमें और तेजी देखने को मिली और सुबह 9:22 बजे यह 588.15 अंक या 0.72 फीसदी की बढ़त के साथ 82,497.78 अंक पर कारोबार कर रहा था।

वहीं, एनएसई का निफ्टी-50 भी हरे निशान में खुला। निफ्टी ने 25,344 के स्तर से कारोबार की शुरुआत की और सुबह 9:22 बजे यह 182.95 अंक या 0.73 फीसदी की तेजी के साथ 25,338 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट

टैरिफ को लेकर राहत की गूंज सबसे पहले एशियाई बाजारों में देखने को मिली। जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। टेक्नोलॉजी शेयरों के दम पर दक्षिण कोरिया का बाजार मजबूती से आगे बढ़ा और निवेशकों का भरोसा लौटता नजर आया। वहीं, अमेरिकी बाजारों में भी रात के कारोबार के दौरान राहत की रैली देखने को मिली। भू-राजनीतिक और ट्रेड टेंशन कम होने से वॉल स्ट्रीट पर एसएंडपी 500 और नैस्डैक दोनों इंडेक्स एक फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए।