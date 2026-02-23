Main Menu

    मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अब नेक्सस एलांते मॉल, चंडीगढ़ में, आज ही पधारें

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अब नेक्सस एलांते मॉल, चंडीगढ़ में, आज ही पधारें

23 Feb, 2026

malabar gold diamonds now at nexus elante mall chandigarh

चंडीगढ़ में हमारा दूसरा और उत्तर भारत में 44वां शोरूम अब नेक्सस एलांते मॉल में ग्राहकों की सेवा के लिए पूर्णतः संचालित है। एक प्रमुख रिटेल डेस्टिनेशन पर स्थित यह शोरूम विश्वस्तरीय ज्वेलरी अनुभव, सिग्नेचर कलेक्शन और बेहतरीन सुविधाओं के साथ आपका...

चंडीगढ़ में हमारा दूसरा और उत्तर भारत में 44वां शोरूम अब नेक्सस एलांते मॉल में ग्राहकों की सेवा के लिए पूर्णतः संचालित है। एक प्रमुख रिटेल डेस्टिनेशन पर स्थित यह शोरूम विश्वस्तरीय ज्वेलरी अनुभव, सिग्नेचर कलेक्शन और बेहतरीन सुविधाओं के साथ आपका स्वागत करता है।

एक ही फ्लोर पर लगभग 2,250 वर्ग फुट में फैला यह शोरूम आधुनिक, सुव्यवस्थित और आरामदायक शॉपिंग अनुभव प्रदान करता है। हर ज्वेलरी ज़ोन को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि परिवार, युवा प्रोफेशनल और पर्यटक अपनी पसंद की ज्वेलरी सहजता से चुन सकें।

https://www.malabargoldanddiamonds.com/elante-mall-chandigarh-showroom/


यहाँ सोने, हीरे, प्लेटिनम और रत्न जड़ित आभूषणों की विस्तृत रेंज उपलब्ध है, साथ ही मलाबार के लोकप्रिय सिग्नेचर कलेक्शन भी प्रदर्शित हैं। शादी, त्योहार, रोज़मर्रा या मॉडर्न स्टाइल—हर अवसर के लिए उपयुक्त डिज़ाइन यहाँ मौजूद हैं। माइन डायमंड्स, विराज़ पोल्की, एथ्निक्स, डिवाइन, एरा और प्रेशिया जैसी विशिष्ट कलेक्शनों की आकर्षक श्रृंखला ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गुणवत्ता, पारदर्शिता और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर निभा रहा है। यहाँ पारदर्शी मूल्य निर्धारण, उचित मेकिंग चार्ज, लाइफटाइम मेंटेनेंस, बीआईएस-हॉलमार्क युक्त सोना और प्रमाणित हीरों के साथ पूर्ण गुणवत्ता आश्वासन दिया जाता है।

ट्राई-सिटी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए वैश्विक डिज़ाइन, सुनिश्चित गुणवत्ता और नैतिक ज्वेलरी रिटेल अनुभव अब और भी सुविधाजनक रूप में उपलब्ध है। आज ही नेक्सस एलांते मॉल, चंडीगढ़ स्थित मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम में पधारें और अपनी पसंद का बेहतरीन आभूषण चुनें।

 

