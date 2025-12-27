Aaj Ka Good Luck (28th December, 2025):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Sarita Thapa,Updated: 27 Dec, 2025 01:58 PM
Aaj Ka Good Luck (28th December, 2025) : दिसंबर का यह आखिरी रविवार कुछ राशियों के लिए सुनहरी उम्मीदें लेकर आया है। ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों के प्रभाव से आज का दिन निवेश, रिश्तों और करियर के लिए बेहद खास होने वाला है। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक क्या है और उसे मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें।
आज का विशेष गुडलक मंत्र
"ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करने, सभी बाधाएं दूर होती हैं।
मेष राशि (Aries)
आज आपके साहस में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को सराहा जाएगा।
आज का गुडलक: शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात मानसिक शांति देगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फल का दान करें।
वृषभ राशि (Taurus)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभप्रद है। अटके हुए धन की प्राप्ति के योग हैं।
आज का गुडलक: निवेश के लिए समय शुभ है, कोई नई प्रॉपर्टी की बात बन सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
आज वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखें।
आज का गुडलक: क्रिएटिव काम में लगे लोगों को आज बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
कर्क राशि (Cancer)
आज आप भावुक महसूस कर सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं जो सुखद रहेगी।
आज का गुडलक: जीवनसाथी के साथ समय बिताना आपके तनाव को कम करेगा।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं।
आज का गुडलक: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नेतृत्व करने का मौका मिलेगा।
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या राशि (Virgo)
आज अधूरे काम पूरे करने का दिन है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होगा।
आज का गुडलक: संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।
तुला राशि (Libra)
कला और संगीत से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है।
आज का गुडलक: शाम को परिवार के साथ डिनर का प्लान आपकी थकान मिटा देगा।
उपाय: मंदिर में कपूर जलाएं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। धैर्य से काम लें, दोपहर बाद स्थितियां सुधरेंगी।
आज का गुडलक: अचानक मिला कोई तोहफा आपका मूड बना देगा।
उपाय: जरूरतमंदों को गुड़ और तिल का दान करें।
धनु राशि (Sagittarius)
धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं।
आज का गुडलक: गुरुजनों का आशीर्वाद आज आपके बिगड़े काम बना देगा।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
मकर राशि (Capricorn)
मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।
आज का गुडलक: भूमि-भवन से जुड़े विवाद आज सुलझ सकते हैं।
उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
सोच-समझकर निर्णय लें। व्यापार में नई योजनाओं पर अमल करने के लिए दिन अच्छा है।
आज का गुडलक: अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के रास्ते खोलेगी।
उपाय: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज डालें।
मीन राशि (Pisces)
आज आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे। पुराने विवादों से छुटकारा मिलेगा।
आज का गुडलक: बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के संकेत हैं, बचत पर ध्यान दें।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
