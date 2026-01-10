Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Aaj Ka Good Luck (11th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (11th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 02:02 PM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck 11th january 2026: आज का दिन चंद्रमा की स्थिति के कारण कर्म, भावनात्मक संतुलन और भाग्य जागरण से जुड़ा है। नीचे 12 राशियों के लिए आज का गुडलक, क्या करें, और सरल वैदिक उपाय (Upay) दिए गए हैं, ताकि दिन अधिक शुभ बन सके।

Aaj Ka Good Luck 11th january 2026: आज का दिन चंद्रमा की स्थिति के कारण कर्म, भावनात्मक संतुलन और भाग्य जागरण से जुड़ा है। नीचे 12 राशियों के लिए आज का गुडलक, क्या करें, और सरल वैदिक उपाय (Upay) दिए गए हैं, ताकि दिन अधिक शुभ बन सके।

विशेष वैदिक सुझाव (आज के लिए)
सुबह स्नान के बाद गायत्री मंत्र का 11 बार जप करें।
दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प से करें।
झूठ, क्रोध और नकारात्मक सोच से बचें।

मेष राशि
आज का गुडलक: साहस और निर्णय शक्ति
क्या करें: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें
उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं
फल: करियर और आत्मविश्वास में वृद्धि

वृषभ राशि
आज का गुडलक: धन और स्थिरता
क्या करें: सफेद वस्तु का दान करें
उपाय: “ॐ शुक्राय नमः” 11 बार जप
फल: आर्थिक संतुलन और मानसिक शांति

मिथुन राशि
आज का गुडलक: संवाद और बुद्धि
क्या करें: हरे रंग का प्रयोग करें
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें
फल: निर्णय क्षमता और संबंधों में सुधार

कर्क राशि
आज का गुडलक: भावनात्मक सुरक्षा
क्या करें: माता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें
उपाय: चंद्र मंत्र “ॐ सोमाय नमः” जप
फल: मन की शांति और पारिवारिक सुख

सिंह राशि
आज का गुडलक: मान-सम्मान और नेतृत्व
क्या करें: किसी जरूरतमंद को भोजन दें
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ
फल: प्रतिष्ठा और आत्मबल में वृद्धि

कन्या राशि
आज का गुडलक: योजना और अनुशासन
क्या करें: साफ-सफाई पर ध्यान दें
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें
फल: कार्यों में सफलता और स्पष्टता

तुला राशि
आज का गुडलक: प्रेम और संतुलन
क्या करें: सुगंध या इत्र का प्रयोग
उपाय: “ॐ शुक्राय नमः” का जप
फल: रिश्तों में मधुरता और आकर्षण

वृश्चिक राशि
आज का गुडलक: आत्मबल और रहस्यमय शक्ति
क्या करें: ध्यान और मौन रखें
उपाय: काले तिल का दान
फल: नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा

धनु राशि
आज का गुडलक: भाग्य और ज्ञान
क्या करें: पीले वस्त्र धारण करें
उपाय: गुरु मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः”
फल: अवसर और सकारात्मक सोच

मकर राशि
आज का गुडलक: कर्म और धैर्य
क्या करें: श्रम का सम्मान करें
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें
फल: बाधाओं में कमी और स्थिर प्रगति

कुंभ राशि
आज का गुडलक: नए विचार और लाभ
क्या करें: किसी मित्र की मदद करें
उपाय: नीला धागा धारण करें
फल: नेटवर्किंग और अवसरों में वृद्धि

मीन राशि
आज का गुडलक: प्रेम और आध्यात्म
क्या करें: ध्यान और प्रार्थना
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ
फल: मानसिक शांति और सौभाग्य

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!