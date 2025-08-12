आज का पंचांग- 12 अगस्त, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Aug, 2025 07:28 AM

12 अगस्त 2025, मंगलवार भाद्रपद कृष्ण तिथि तृतीया (प्रात: 8.41 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 28, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 21 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

12 अगस्त 2025, मंगलवार भाद्रपद कृष्ण तिथि तृतीया (प्रात: 8.41 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी

विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 28, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 21 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 17, सूर्योदय : प्रात: 5.55 बजे, सूर्यास्त: सायं 7.10 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : पूर्वा भाद्रपद (पूर्व दोपहर 11.52 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, योग: सुकर्मा (सायं 6.54 तक) तथा तदोपरांत योग धृति, चंद्रमा: कुुंभ राशि पर (प्रात: 6.11 तक) तथा तदोपरांत मीन राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (प्रात: 8.41 तक)। दिशा शूल : उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल : बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : कज्जली तृतीया, अंगारकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, श्री गणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत, बहुला चतुर्थी।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति:-

सूर्य कर्क में

चन्द्रमा कुंभ में

मंगल कन्या में

बुध कर्क में

गुरु मिथुन में

शुक्र मिथुन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में