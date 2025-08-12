आज का पंचांग- 13 अगस्त, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Aug, 2025 06:13 PM

13 अगस्त 2025, बुधवार भाद्रपद कृष्ण तिथि चतुर्थी (प्रात: 6.37 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी (जो क्षय हो गई है) विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 29, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 22 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

13 अगस्त 2025, बुधवार भाद्रपद कृष्ण तिथि चतुर्थी (प्रात: 6.37 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी (जो क्षय हो गई है)

विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 29, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 22 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 18, सूर्योदय : प्रात: 5.56 बजे, सूर्यास्त: सायं 7.09 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : उत्तरा भाद्रपद (प्रात: 10.33 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र रेवती, योग: धृति (बाद दोपहर 4.06 तक) तथा तदोपरांत योग शूल, चंद्रमा: मीन राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात), प्रात: 10.33 के उपरांत जन्मे बच्चे को रेवती नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल : उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल : दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति:-



सूर्य कर्क में

चन्द्रमा मीन में

मंगल कन्या में

बुध कर्क में

गुरु मिथुन में

शुक्र मिथुन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में