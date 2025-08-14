आज का पंचांग- 14 अगस्त, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Aug, 2025 07:53 AM

14 अगस्त 2025, गुरुवार भाद्रपद कृष्ण तिथि षष्ठी (14-15 मध्य रात 2.08 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 30, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 23 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर

विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 30, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 23 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 19, सूर्योदय : प्रात: 5.57 बजे, सूर्यास्त: सायं 7.08 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : रेवती (प्रात: 9.06 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र अश्विनी, योग: शूल (दोपहर 1.12 तक) तथा तदोपरांत योग गंड, चंद्रमा: मीन राशि पर (प्रात: 9.06 तक) तथा तदोपांत मेष राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक लगी रहेगी (प्रात: 9.06 तक), प्रात: 9.06 तक जन्मे बच्चे को रेवती नक्षत्र की तथा तदोपरांत अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा शुरू होगी (14-15 मध्य रात 2.08 पर) दिशा शूल : दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल : डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : चंदन षष्ठी, हल षष्ठी, चेहलुम (मुस्लिम)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति:-

सूर्य कर्क में

चन्द्रमा मीन में

मंगल कन्या में

बुध कर्क में

गुरु मिथुन में

शुक्र मिथुन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में