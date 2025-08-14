आज का पंचांग- 15 अगस्त, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Aug, 2025 06:17 PM
15 अगस्त 2025, शुक्रवार भाद्रपद कृष्ण तिथि सप्तमी (रात 11.50 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 31, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 24 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर,
विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 31, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 24 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 20, सूर्योदय : प्रात: 5.57 बजे, सूर्यास्त: सायं 7.07 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : अश्विनी (प्रात: 7.36 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र भरणी, योग: गंड (प्रात: 10.17 तक) तथा तदोपरांत योग वृद्धि, चंद्रमा: मेष राशि पर (पूरा दिन-रात) प्रात: 7.36 तक जन्मे बच्चे को अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा रहेगी (दोपहर एक बजे तक) दिशा शूल :पश्चिम एवं नैर्ऋृत्य दिशा के लिए, राहूकाल : प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: शीतला सप्तमी, स्वाधीनता दिवस, श्री महाकाली जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत (स्मार्त), श्री कृष्ण जन्माष्टमी (रामबन, जम्मू-कश्मीर)।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति:-
सूर्य कर्क में
चन्द्रमा मेष में
मंगल कन्या में
बुध कर्क में
गुरु मिथुन में
शुक्र मिथुन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में