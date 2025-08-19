आज का पंचांग- 20 अगस्त, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Aug, 2025 06:47 PM
20 अगस्त 2025, बुधवार भाद्रपद कृष्ण तिथि द्वादशी (दोपहर 1.59 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 5, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 29 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 25, सूर्योदय : प्रात: छह बजे,...
20 अगस्त 2025, बुधवार भाद्रपद कृष्ण तिथि द्वादशी (दोपहर 1.59 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी
विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 5, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 29 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 25, सूर्योदय : प्रात: छह बजे, सूर्यास्त: सायं 7.01 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : पुनर्वसु (20-21 मध्य रात 12.27 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुष्य, योग: सिद्धि (सायं 6.14 तक) तथा तदोपरांत योग व्यतिपात, चंद्रमा: मिथुन राशि पर (सायं 6.36 तक) तथा तदोपरांत कर्क राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल : उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल : दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: वत्स द्वादशी (पूजा), प्रदोष व्रत, राजीव गांधी जन्म दिवस, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल बलिदान दिवस। आखिरी चहार शम्बा (मुस्लिम), जयाचार्य निर्वाण दिवस (जैन)।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य सिंह में
चन्द्रमा मिथुन में
मंगल कन्या में
बुध कर्क में
गुरु मिथुन में
शुक्र मिथुन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में