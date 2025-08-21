आज का पंचांग- 21 अगस्त, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Aug, 2025 06:55 AM
21 अगस्त 2025, गुरुवार भाद्रपद कृष्ण तिथि त्रयोदशी (दोपहर 12.45 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी
विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 6, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 30 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 26, सूर्योदय : प्रात: 6.01 बजे, सूर्यास्त: सायं 7.00 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : पुष्य (21-22 मध्य रात 12.09 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आश्लेषा, योग: व्यतिपात (सायं 4.14 तक) तथा तदोपरांत योग वरियान, चंद्रमा: कर्क राशि पर (पूरा दिन-रात), 21-22 मध्य रात 12.09 के उपरांत जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा रहेगी (दोपहर 12.45 से 21-22 मध्य रात 12.21 तक)। दिशा शूल : दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल : दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: मासिक शिवरात्रि व्रत, मेला अंबिका देवी (सदर मंडी) कैलाश यात्रा (जम्मू-कश्मीर) प्रारंभ।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य सिंह में
चन्द्रमा कर्क में
मंगल कन्या में
बुध कर्क में
गुरु मिथुन में
शुक्र कर्क में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में