आज का पंचांग- 22 अगस्त, 2025

22 अगस्त 2025, शुक्रवार भाद्रपद कृष्ण तिथि चतुर्दशी (पूर्व दोपहर 11.57 तक) तथा तदोपरांत तिथि अमावस विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 7, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 31 (श्रावण), हिजरी

विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 7, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 31 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 27, सूर्योदय : प्रात: 6.02 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.59 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : आश्लेषा (22-23 मध्य रात 12.17 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मघा, योग: वरियान (बाद दोपहर 2.35 तक) तथा तदोपरांत योग परिध, चंद्रमा: कर्क राशि पर (22-23 मध्य रात 12.17 तक) तथा तदोपरांत सिंह राशि पर प्रवेश करेगा, 22-23 मध्य रात 12.17 तक जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की तथा उसके बाद मघा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल : पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल : प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: शरद् ऋतु प्रारंभ। 22-23 अगस्त पिठोरी अमावस।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य सिंह में

चन्द्रमा कर्क में

मंगल कन्या में

बुध कर्क में

गुरु मिथुन में

शुक्र कर्क में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में