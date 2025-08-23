आज का पंचांग- 23 अगस्त, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 23 Aug, 2025 06:58 AM
23 अगस्त 2025, शनिवार भाद्रपद कृष्ण तिथि अमावस (पूर्व दोपहर 11.37 तक) तथा तदोपरांत तिथि प्रतिपदा
विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 8, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 1 (भाद्रपद), हिजरी साल 1447, महीना
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
23 अगस्त 2025, शनिवार भाद्रपद कृष्ण तिथि अमावस (पूर्व दोपहर 11.37 तक) तथा तदोपरांत तिथि प्रतिपदा
विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 8, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 1 (भाद्रपद), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 28, सूर्योदय : प्रात: 6.02 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.58 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : मघा (23-24 मध्य रात 12.55 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग: परिध (दोपहर 1.20 तक) तथा तदोपरांत योग शिव, चंद्रमा: सिंह राशि पर (पूरा दिन-रात), 23-24 मध्य रात 12.55 तक जन्मे बच्चे को मघा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल : पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल : प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: भाद्रपद अमावस, कुशा ग्रहणी अमावस, कुशोत्वाटिनी अमावस, शनि वासरी अमावस, राष्ट्रीय शक भाद्रपद मासारंभ, रानी सती मेला (झुंझनूं, राजस्थान)। शहादत-ए-इमाम हसन (मुस्लिम), नैशनल स्पेस डे।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य सिंह में
चन्द्रमा सिंह में
मंगल कन्या में
बुध कर्क में
गुरु मिथुन में
शुक्र कर्क में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में