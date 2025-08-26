आज का पंचांग- 26 अगस्त, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Aug, 2025 07:39 AM
26 अगस्त 2025, मंगलवार भाद्रपद शुक्ल तिथि तृतीया (दोपहर 1.55 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 11, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 4 (भाद्रपद), हिजरी साल 1447, महीना रबि उल अव्वल, तारीख
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
26 अगस्त 2025, मंगलवार भाद्रपद शुक्ल तिथि तृतीया (दोपहर 1.55 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी
विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 11, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 4 (भाद्रपद), हिजरी साल 1447, महीना रबि उल अव्वल, तारीख 2, सूर्योदय : प्रात: 6.04 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.55 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : हस्त (26 अगस्त दिन-रात तथा 27 को प्रात: 6.03 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र चित्रा, योग: साध्य (दोपहर 12.09 तक) तथा तदोपरांत योग शुभ, चंद्रमा: कन्या राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा शुरू होगी (26-27 मध्य रात 2.50 पर)। दिशा शूल : उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल : बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: हरि तालिका तृतीया, गौरी तृतीया, कलंक (पत्थर) चतुर्थी (चंद्र दर्शन निषेध)।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य सिंह में
चन्द्रमा कन्या में
मंगल कन्या में
बुध कर्क में
गुरु मिथुन में
शुक्र कर्क में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में