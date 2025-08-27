आज का पंचांग- 27 अगस्त, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 Aug, 2025 06:57 AM
27 अगस्त 2025, बुधवार भाद्रपद शुक्ल तिथि चतुर्थी (बाद दोपहर 3.45 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 12, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 5 (भाद्रपद), हिजरी साल 1447, महीना रबि उल अव्वल, तारीख 3, सूर्योदय : प्रात:...
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
27 अगस्त 2025, बुधवार भाद्रपद शुक्ल तिथि चतुर्थी (बाद दोपहर 3.45 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी
विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 12, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 5 (भाद्रपद), हिजरी साल 1447, महीना रबि उल अव्वल, तारीख 3, सूर्योदय : प्रात: 6.05 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.53 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : चित्रा (पूरा दिन-रात)। योग: शुभ (दोपहर 12.35 तक) तथा तदोपरांत योग शुक्ल, चंद्रमा: कन्या राशि पर (सायं 7.22 तक) तथा तदोपरांत तुला राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा रहेगी (बाद दोपहर 3.45 तक)। दिशा शूल : उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल : दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: श्री सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत (महाराष्ट्र), गणपति उत्सव- मंडी एवं अम्बिका नगर, अम्ब, ऊना (हिमाचल)।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य सिंह में
चन्द्रमा कन्या में
मंगल कन्या में
बुध कर्क में
गुरु मिथुन में
शुक्र कर्क में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में