आज का पंचांग- 28 दिसंबर, 2025

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 14, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 7 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 7, सूर्योदय: प्रात: 7.29 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.29 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तरा भाद्रपद (प्रात: 8.44 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र रेवती, योग: वरियान (प्रात: 10.14 तक) तथा तदोपरांत योग परिध, चंद्रमा: मीन राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात), प्रात: 8.44 के उपरांत जन्मे बच्चे को रेवती नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: महारुद्र व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌ मीन में

मंगल धनु में

बुध वृश्चिक में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

