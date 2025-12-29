आज का पंचांग- 29 दिसंबर, 2025

Edited By Sarita Thapa, Updated: 29 Dec, 2025 07:43 AM

29 दिसम्बर 2025, सोमवार पौष शुक्ल तिथि नवमी (प्रात: 10.13 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी।

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 15, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 8 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 8, सूर्योदय: प्रात: 7.30 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.30 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: रेवती (प्रात: 7.41 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र अश्विनी, योग: परिध (प्रात: 7.36 तक) तथा तदोपरांत योग शिव, चंद्रमा: प्रात: 7.41 तक मीन राशि पर तथा तदोपरांत मेष राशि पर प्र‌वेश करेगा, पंचक रहेगी (प्रात: 7.41 तक), प्रात: 7.41 तक जन्मे बच्चे को रेवती नक्षत्र की तथा तदोपरांत अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी जो 30 दिसम्बर प्रात: 6.05 तक रहेगी। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

बुध धनु में

शनि मीन में

चन्द्रमा ‌‌‌ मीन में

गुरु मिथुन में

राहू कुंभ में

मंगल धनु में

शुक्र धनु में

केतु सिंह में

