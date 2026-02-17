आज का पंचांग- 17 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Feb, 2026 06:53 AM
Aaj Ka Panchang: 17 फरवरी 2026, मंगलवार फाल्गुन कृष्ण तिथि अमावस (सायं 5.31 तक) तथा तदोपरांत तिथि प्रतिपदा
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 6, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 28 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शाबान, तारीख 28, सूर्योदय: प्रात: 7.12 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.12 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: धनिष्ठा (रात 9.16 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र शतभिषा, योग: परिध (17-18 मध्य रात 12.29 तक) तथा तदोपरांत योग शिव, चंद्रमा: मकर राशि पर (प्रात: 9.06 पर) तथा तदपरांत कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक प्रारंभ (प्रात: 9.06 पर)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: फाल्गुन अमावस, भौमवती अमावस (तीर्थ स्थान महात्मय (हरिद्वार, श्री प्रयागराज)।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा मकर में
मंगल मकर में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
