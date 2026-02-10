आज का पंचांग- 10 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 10 Feb, 2026 06:35 AM

Aaj Ka Panchang: 10 फरवरी 2026, मंगलवार फाल्गुन कृष्ण तिथि अष्टमी (प्रात: 7.28 तक) तथा तदोपरांत तिथि नवमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 28, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 21 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 21, सूर्योदय: प्रात: 7.18 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.06 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: विशाखा (प्रात: 7.55 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र अनुराधा, योग: ध्रुव (10-11 मध्य रात 1.42 तक) तथा तदोपरांत योग व्याघात, चंद्रमा: वृश्चिक राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा वृश्चिक में

मंगल मकर में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में