आज का पंचांग- 11 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 11 Feb, 2026 07:38 AM

​​​​​​​Aaj Ka Panchang: आज 11 फरवरी 2026 (बुधवार) के लिए विस्तृत हिंदू पंचांग की जानकारी भारत में समयानुसार कुछ इस प्रकार रहेगी :

Aaj Ka Panchang: आज 11 फरवरी 2026 (बुधवार) के लिए विस्तृत हिंदू पंचांग की जानकारी भारत में समयानुसार कुछ इस प्रकार रहेगी :

पंचांग – तिथि, पक्ष, वार

तिथि: कृष्ण पक्ष नवमी (09:58 पूर्वाह्न तक), उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ।

वार: बुधवार

मास: फाल्गुन (अमन्त/पूर्णिमान्त)

चंद्र राशि: वृश्चिक

सूर्य राशि: मकर

नक्षत्र: अनुराधा सुबह 10:53 तक, उसके बाद ज्येष्ठा रहेगी।

योग: व्याघात/शुभ योग (दिन के अनुसार जारी)

करण: (लगभग) गर/वणिज (दिन के समयानुसार)

सूर्योदय–सूर्यास्त आदि

सूर्योदय: लगभग सुबह 07:03-07:04 बजे

सूर्यास्त: लगभग शाम 18:07-18:08 बजे

शुभ एवं अशुभ समय

शुभ काल / मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह ~05:20 से 06:12

सर्वार्थ सिद्धि योग/अमृत सिद्धि योग: लगभग 07:03 से 10:53 तक – शुभ कार्यों के लिए अनुकूल।

विजय मुहूर्त (कुछ स्रोतों के अनुसार): दोपहर 14:26-15:11 तक

अशुभ समय:

राहु काल: लगभग 12:36-13:59 के बीच

यमगंड: सुबह 08:26-09:49

गुलिक काल: लगभग 11:12-12:36

संक्षेप पंचांग

तिथि: कृष्ण नवमी- दशमी

नक्षत्र: अनुराधा- ज्येष्ठा

योग: शुभ (व्याघात/सर्वार्थ सिद्धि)

राहु काल: मध्य-दोपहर

शुभ समय: सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग एवं विजय मुहूर्त

व्रत / त्यौहार: आज कोई भी व्रत या मुख्य त्योहार का दिन नहीं है।

मुहूर्त विशेष — शुभ समय (विवाह/गृहप्रवेश/अन्य शुभ कार्य)

शुभ मुहूर्त (Auspicious Time) यह समय आपके शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृहप्रवेश, पूजा, व्यापार आरंभ आदि के लिए लाभदायक माना जाता है:

अमृत सिद्धि / सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 07:05 – 10:52 ए एम – अत्यंत शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: मध्याह्न लगभग 12:13 – 12:58 पी एम – शुभ कामों के लिए उत्तम

शुभ चौघड़िया (सुबह व दिन): 08:29 – 09:53 AM और 11:17 – 12:41 पी एम

इस दौरान विवाह, गृहप्रवेश, दीप प्रज्ज्वलन, भवन पूजा, नए कार्य/योजना आरंभ करने से शुभ फल की संभावना और बढ़ जाती है।

अशुभ / अवरोध समय

कुछ समय ऐसे भी हैं जिनमें बड़े निर्णय/शुभ कार्य टालना बेहतर माना जाता है:

राहुकाल: लगभग 12:23 – 1:50 PM (अशुभ)

यमगंड: सुबह लगभग 08:00 – 09:30 ए एम

गुलिक काल: सुबह 10:56 AM – 12:23 पी एम

दुर्मुहूर्त: दोपहर समय के आसपास

इन समयों में शादी/गृहप्रवेश/यात्रा जैसी गंभीर योजनाओं को टालना ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ माना जाता है।