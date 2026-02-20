आज का पंचांग- 20 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Feb, 2026 06:59 AM
Aaj Ka Panchang: 20 फरवरी 2026, शुक्रवार फाल्गुन शुक्ल तिथि तृतीया (बाद दोपहर 2.39 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 1 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 2, सूर्योदय: प्रात: 7.09 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.15 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तरा भाद्रपद (रात 8.08 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र रेवती, योग: साध्य (सायं 6.23 तक) तथा तदोपरांत योग शुभ, चंद्रमा: मीन राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात), रात 8.08 के उपरांत जन्मे बच्चे को रेवती नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा शुरू होगी (20-21 मध्य रात 1.50 पर)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: राष्ट्रीय शक फाल्गुन मासारंभ।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा मीन में
मंगल मकर में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में