आज का पंचांग- 18 फरवरी, 2026

Aaj Ka Panchang: 18 फरवरी 2026, बुधवार फाल्गुन शुक्ल तिथि प्रतिपदा (सायं 4.58 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वितीया
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 7, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 29 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शाबान, तारीख 29, सूर्योदय: प्रात: 7.11 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.13 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: शतभिषा (रात 9.16 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग: शिव (रात 10.45 तक) तथा तदोपरांत योग सिद्ध, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: फाल्गुन शुल्क पक्ष एवं बसंत ऋतु प्रारंभ, चन्द्र दर्शन।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा कुंभ में
मंगल मकर में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
