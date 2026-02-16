आज का पंचांग- 16 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 16 Feb, 2026 07:17 AM

Aaj Ka Panchang: 16 फरवरी 2026, सोमवार फाल्गुन कृष्ण तिथि चतुर्दशी (सायं 5.35 तक) तथा तदोपरांत तिथि अमावस

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 5, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 27 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शाबान, तारीख 27, सूर्योदय: प्रात: 7.12 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.11 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: श्रवण (रात 8.48 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र धनिष्ठा, योग: वरियान (16-17 मध्य रात 1.50 तक) तथा तदोपरांत योग परिध, चंद्रमा: मकर राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में

चन्द्रमा मकर में

मंगल मकर में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में