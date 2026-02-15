आज का पंचांग- 15 फरवरी, 2026

Edited By Prachi Sharma,Updated: 15 Feb, 2026 07:30 AM
फाल्गुन कृष्ण तिथि त्रयोदशी (सायं 5.05 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी। विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 26 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 26, सूर्योदय: प्रात: 7.13 बजे
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 26 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 26, सूर्योदय: प्रात: 7.13 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.11 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (रात 7.48 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र श्रवण, योग: व्यतिपात (15-16 मध्य रात 2.47 तक) तथा तदोपरांत योग वरियान, चंद्रमा: मकर राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (सायं 5.05 से लेकर अगले दिन (16 फरवरी) प्रात: 5.21 तक)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: श्री महाशिव रात्रि व्रत, मेला नीलकंठ महादेव (गढ़वाल, उत्तराखण्ड), मेला काठगढ़ (निकट पठानकोट), मेला रिवाल्सर (मंडी), मेला श्री महाशिवरात्रि (मण्डी) तथा बैजनाथ (कांगड़ा) प्रारंभ।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा मकर में
मंगल मकर में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में