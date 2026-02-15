Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




आज का पंचांग- 15 फरवरी, 2026

Edited By Updated: 15 Feb, 2026 07:30 AM

panchang in hindi

फाल्गुन कृष्ण तिथि त्रयोदशी (सायं 5.05 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी।  विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 26 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 26, सूर्योदय: प्रात: 7.13 बजे

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 फाल्गुन कृष्ण तिथि त्रयोदशी (सायं 5.05 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी। 

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 26 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 26, सूर्योदय: प्रात: 7.13 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.11 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (रात 7.48 तक) तथा  तदोपरांत नक्षत्र श्रवण, योग: व्यतिपात (15-16 मध्य रात 2.47 तक) तथा तदोपरांत योग वरियान, चंद्रमा:  मकर राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (सायं 5.05 से लेकर अगले दिन (16 फरवरी) प्रात: 5.21 तक)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: श्री महाशिव रात्रि व्रत, मेला नीलकंठ महादेव (गढ़वाल, उत्तराखण्ड), मेला काठगढ़ (निकट पठानकोट), मेला रिवाल्सर (मंडी), मेला श्री महाशिवरात्रि (मण्डी) तथा बैजनाथ (कांगड़ा) प्रारंभ।

Panchang in hindi

और ये भी पढ़े

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

Panchang in hindi

सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा मकर में 
मंगल मकर में
बुध कुंभ  में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

Panchang in hindi


 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!