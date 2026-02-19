आज का पंचांग- 19 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Feb, 2026 06:57 AM
Aaj Ka Panchang: 19 फरवरी 2026, गुरुवार फाल्गुन शुक्ल तिथि द्वितीया (बाद दोपहर 3.59 तक) तथा तदोपरांत तिथि तृतीया
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 8, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 30 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 1, सूर्योदय: प्रात: 7.10 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.14 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वा भाद्रपद (रात 8.52 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, योग: सिद्ध (रात 8.43 तक) तथा तदोपरांत योग साध्य, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (बाद दोपहर तीन बजे तक) तथा तदोपरांत मीन राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती, रमजान (मुस्लिम) महीना तथा रोजे (मुस्लिम) शुरू, फुलेरा द्वितीया (मथुरा-वृंदावन) छत्रपति श्री शिवा जी महाराज जयंती।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा कुंभ में
मंगल मकर में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में