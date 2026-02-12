Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




आज का पंचांग- 12 फरवरी, 2026

Edited By Updated: 12 Feb, 2026 07:32 AM

aaj ka hindi panchang

​​​​​​​Aaj Ka Panchang: 12 फरवरी 2026, गुरुवार फाल्गुन कृष्ण तिथि दशमी (दोपहर 12.23 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी

Aaj Ka Panchang: 12 फरवरी 2026, गुरुवार फाल्गुन कृष्ण तिथि दशमी (दोपहर 12.23 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 1, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 23 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 23, सूर्योदय: प्रात: 7.16 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.08 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: ज्येष्ठा (दोपहर 1.43 तक) तथा  तदोपरांत नक्षत्र मूला), योग: हर्षण (12-13 मध्य रात 3.06 तक) तथा तदोपरांत योग वज्र, चंद्रमा:  वृश्चिक राशि पर (दोपहर 1.43 तक) तथा तदोपरांत धनु राशि पर प्रवेश करेगा, दोपहर 1.43 तक जन्मे बच्चे को ज्येष्ठा नक्षत्र की तथा तदोपरांत मूला नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा रहेगी (दोपहर 12.23 तक)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: विक्रमी फाल्गुन संक्रांति, सूर्य 12-13 मध्य रात 4.08 (जालंधर टाइम) पर कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती।

PunjabKesari Aaj Ka Hindi Panchang

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Aaj Ka Hindi Panchang

सूर्य मकर में
चन्द्रमा वृश्चिक में 
मंगल मकर में
बुध कुंभ  में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

PunjabKesari Aaj Ka Hindi Panchang

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!