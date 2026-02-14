आज का पंचांग- 14 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 14 Feb, 2026 08:22 AM

Aaj Ka Panchang: 14 फरवरी 2026, शनिवार फाल्गुन कृष्ण तिथि द्वादशी (सायं 4.02 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 3, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 25 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 25, सूर्योदय: प्रात: 7.14 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.10 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा (सायं 6.16 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग: सिद्धि (14-15 मध्य रात 3.18 तक) तथा तदोपरांत योग व्यतिपात, चंद्रमा: धनु राशि पर (14-15 मध्य रात 12.42 तक) तथा तदोपरांत मकर राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: शनि प्रदोष व्रत, वेलेंटाइन डे।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में

चन्द्रमा धनु में

मंगल मकर में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में