आज का पंचांग- 21 फरवरी, 2026

Aaj Ka Panchang: 21 फरवरी 2026, शनिवार फाल्गुन शुक्ल तिथि चतुर्थी (दोपहर 1.01 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 10, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 2 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 3, सूर्योदय: प्रात: 7.08 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.16 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: रेवती (सायं 7.07 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र अश्विनी, योग: शुभ (बाद दोपहर 3.51 तक) तथा तदोपरांत योग शुक्ल, चंद्रमा: मीन राशि पर (सायं 7.07 तक) तथा तदपोरांत मेष राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक रहेगी (सायं 7.07 तक), सायं 7.07 तक जन्मे बच्चे को रेवती नक्षत्र की तथा तदोपरांत अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा रहेगी (दोपहर 1.01 तक)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: अविध्नकर व्रत, श्री सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा मीन में
मंगल मकर में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में