आपका राशिफल - 13 जनवरी 2026

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस में अचानक लिया गया फैसला फायदा दे सकता है। परिवार में किसी बात पर आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी। घर पर मेहमान दस्तक दे सकते हैं। सेहत में थकावट महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस में अचानक लिया गया फैसला फायदा दे सकता है। परिवार में किसी बात पर आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी। घर पर मेहमान दस्तक दे सकते हैं। सेहत में थकावट महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है।

वृष राशि वालों का आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज किसी भी काम में जल्दबाज़ी न करें। बिज़नेस में पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं। परिवार के किसी सदस्य से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सेहत में खानपान पर ध्यान देना जरूरी है।

मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज बातचीत से तनाव कम हो सकता है। बिज़नेस में नेटवर्किंग से नया अवसर मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में हल्की नोकझोंक संभव है। सेहत पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी।

कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा।आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। बिज़नेस में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह काम आएगी। परिवार से जुड़े पुराने मुद्दे सुलझ सकते हैं। सेहत को लेकर किसी भी प्रकार भी लापरवाही न करें।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिज़नेस करने वालों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। संतान का शिक्षा में प्रदर्शन पहले से बेहतर रहेगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। सेहत के लिहाज़ से दिन सही रहेगा।

कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज कामकाज में बारीकियों पर ध्यान ज़रुर दें। दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सकते हैं। व्यापारी कोई भी डील साइन करने से पहले सारे दस्तावेज़ पढ़ लें। सेहत में पेट से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बिज़नेस में साझेदारी सोच-समझकर ही करें। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। घर के किसी सदस्य के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। सेहत के लिहाज़ से दिन ठीक रहेगा।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। युवाओं को पसंद का काम मिल सकता है। बिज़नेस करने वालों को धन लाभ हो सकता है। जीवनसाथी से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है,जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आज बदन दर्द हो सकता है, ध्यान रखें।

धनु राशि वालों के आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपकी नई सोच आपको आगे ले जा सकती है। बिज़नेस के चलते यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में मन लग सकता है। सेहत सामान्य रहेगी।

मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। नौकरीपेशा जातकों को नए काम के अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मौसम में बदलाव के चलते सेहत पर असर हो सकता है, ख्याल रखें।

कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। बिज़नेस में टेक्नोलॉजी या नए प्रयोग से लाभ मिल सकता है। संतान की कही कोई बात मन को ठेस पहुंचा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को फोकस बनाए रखने की ज़रुरत है। सेहत के प्रति सतर्क रहे।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपके व्यवहार की तारीफ हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। सामाजिक कार्यो में रुचि बढ़ सकती है। बाहर के खाने से परहेज़ करें नहीं तो पेट खराब हो सकता है।