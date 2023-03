Amalaki Ekadashi- आमलकी एकादशी पर घर में लगाएं ये पौधा, बढ़ेगा Bank Balance

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Mar, 2023 07:49 AM

Amalaki Ekadashi 2023: फाल्गुन पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 3 मार्च, 2023 को पड़ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ का द्वार उसके लिए खुला रहता है। आमलकी एकादशी का दिन श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। अगर अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं और श्री हरि को जल्द प्रसन्न करने की चाह है तो इस दिन आंवले का पेड़ घर पर लगाकर उसकी पूजा जरुर करनी चाहिए।





Benefits of planting Amla tree आंवले का पेड़ लगाने के फायदे: सनातन धर्म में हर छोटी से छोटी वस्तु देवी-देवताओं से जुड़ी हुई है। इसी तरह आंवले का पेड़ भी भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। इसे घर में लगाने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी दुःख का सामना नहीं करना पड़ता और घर में सदैव श्री हरि सहित धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है।





Amla tree should be planted in which direction किस दिशा में लगाना चाहिए आंवले का पेड़: घर में किसी भी पौधे को लगाने का एक वास्तु होता है। इसी तरह आंवले का पौधा लगाते समय दिशा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आंवले का पौधा घर में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है।



Happiness and prosperity will be attained सुख-समृद्धि की होगी प्राप्ति: आंवले के पेड़ पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा करने से भगवान का वास सदैव आपके घर में बना रहता है और पंचमी तिथि के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन करा दिया जाए तो घर से दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है।





Amla tree should be planted on which day किस दिन लगाना चाहिए आंवले का पेड़: गुरुवार, शुक्रवार, अक्षय नवमी के दिन इसे लगाना शुभ होता है और सबसे खास दिन होता है आमलकी एकादशी। इसे घर पर लगाने से वातावरण की शुद्धि होती है। वास्तु दोष खत्म होता है और सुख-समृद्धि का वास रहता है।