    Vastu Tips : घर की इस दिशा में लगाएं कपल फोटो, रिश्ते में बढ़ेगी मिठास

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में दिशाओं और ऊर्जा का बहुत गहरा महत्व माना गया है। घर की हर दीवार और कोना हमारे जीवन के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित करता है। खासकर जब बात वैवाहिक जीवन की हो, तो घर का वातावरण और वहां लगी तस्वीरें पति-पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट या मिठास पैदा करने की क्षमता रखती हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव के बीच अक्सर कपल्स के बीच छोटे-मोटे झगड़े बढ़ जाते हैं। वास्तु के अनुसार, अगर आप अपने बेडरूम में अपनी फोटो सही दिशा में लगाते हैं, तो यह न केवल आपसी तालमेल को बेहतर बनाता है बल्कि प्रेम और विश्वास को भी बढ़ाता है।

आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार पति-पत्नी की तस्वीर लगाने के नियम और कुछ खास टिप्स:

दक्षिण-पश्चिम
वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम की दक्षिण-पश्चिम दिशा को स्थिरता और संबंधों की दिशा माना जाता है। यह दिशा पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यहां फोटो लगाने से रिश्तों में मजबूती आती है और आपसी समझ बढ़ती है। यहां भारी फ्रेम वाली तस्वीर लगाना शुभ होता है। यह आपके रिश्ते को ग्राउंडेड या स्थिर रखने में मदद करती है।

पश्चिम दिशा का महत्व
अगर आप दक्षिण-पश्चिम में फोटो नहीं लगा पा रहे हैं, तो पश्चिम दिशा दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। पश्चिम दिशा लाभ और संतुष्टि की दिशा मानी जाती है। यहां फोटो लगाने से पति-पत्नी के बीच हंसी-मजाक और खुशी का माहौल बना रहता है।

उत्तर-पश्चिम दिशा
यदि आप दोनों के बीच संवाद की कमी है, तो उत्तर-पश्चिम दिशा में फोटो लगाना फायदेमंद हो सकता है। यह दिशा वायु तत्व की है, जो विचारों के आदान-प्रदान में मदद करती है। हालांकि, स्थिरता के लिए दक्षिण-पश्चिम ही प्राथमिकता होनी चाहिए।

फोटो लगाते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान

मुस्कुराता हुआ चेहरा
हमेशा ऐसी तस्वीर चुनें जिसमें आप दोनों दिल से मुस्कुरा रहे हों। वास्तु के अनुसार, तस्वीरों की ऊर्जा हमारे सबकॉन्शियस माइंड  पर असर डालती है। गंभीर या उदास चेहरे वाली फोटो रिश्तों में नीरसता ला सकती है।

साथ में बिताए खुशनुमा पल
हॉलीडे या किसी उत्सव की तस्वीर, जहां आप दोनों एक-दूसरे के करीब और खुश हों, बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इससे पुरानी सुखद यादें ताजा रहती हैं और सकारात्मकता बढ़ती है।

