Vastu Tips to Remove Negative Energy: घर में बढ़ रही नकारात्मक ऊर्जा और कलह से हैं परेशान? जानिए 6 पुराने और कारगर वास्तु उपाय

Vastu Tips to Remove Negative Energy and Evil Eye: हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख-शांति, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। लेकिन कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में तनाव, आपसी कलह, बार-बार बीमारियां और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं।...

Vastu Tips to Remove Negative Energy and Evil Eye: हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख-शांति, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। लेकिन कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में तनाव, आपसी कलह, बार-बार बीमारियां और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसी समस्याओं के पीछे बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। अगर समय रहते इसका समाधान न किया जाए, तो इसका असर पूरे परिवार की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पड़ता है।

वास्तु शास्त्र में कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर घर को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 पुराने और कारगर वास्तु उपाय-

मुख्य द्वार पर बनाएं शुभ चिन्ह (Vastu Tips for Main Entrance)

वास्तु के अनुसार, घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक या ॐ का चिन्ह बनाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। यह उपाय घर की सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों के लिए बेहद शुभ माना जाता है।

नींबू और हरी मिर्च का उपाय (Nimbu Mirchi Totka)

शनिवार या मंगलवार के दिन एक नींबू और 7 हरी मिर्च को धागे में पिरोकर मुख्य द्वार पर लटकाएं। यह बुरी नजर को सोखने में प्रभावी माना जाता है। वास्तु मान्यताओं के साथ-साथ वैज्ञानिक रूप से भी इसकी गंध कीट-पतंगों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है।

ध्यान रखें: हर सप्ताह इसे बदलना जरूरी है।

काला धागा बांधने का उपाय (Black Thread Vastu Remedy)

मुख्य द्वार के हैंडल या दहलीज पर काला धागा बांधें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। नजर दोष और बाहरी नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से तब लाभकारी होता है, जब घर में बार-बार तनाव या अनबन हो रही हो।

कपूर और गुग्गल से करें धूनी (Camphor and Guggul Dhoop)

रोज शाम को कपूर और गुग्गल की धूनी पूरे घर में दें, इससे वातावरण शुद्ध होता है। नकारात्मक ऊर्जा और भारीपन दूर होता है। वास्तु के अनुसार, यह उपाय मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाने में बेहद असरदार है।

नमक और फिटकरी से करें ऊर्जा शुद्धि (Salt and Alum Vastu Remedy)

वास्तु में नमक और फिटकरी को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला तत्व माना गया है। सप्ताह में दो बार पोंछे के पानी में सेंधा नमक मिलाकर घर साफ करें। बाथरूम या किसी कोने में कांच के कटोरे में फिटकरी रखें। इससे घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और नजर दोष का प्रभाव घटता है।

मोर पंख से हटेगी बुरी नजर (Peacock Feather Vastu Tips)

धार्मिक और वास्तु दोनों दृष्टि से मोर पंख अत्यंत शुभ माना गया है। लिविंग रूम या मुख्य द्वार के पास तीन मोर पंख रखें। बुरी नजर का प्रभाव कम होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य बढ़ता है। यह उपाय घर की शांति और सौंदर्य दोनों को बढ़ाता है।

वास्तु टिप्स: कब अपनाएं ये उपाय ?

जब घर में बिना कारण तनाव बढ़ रहा हो। बार-बार बीमारियां या आर्थिक रुकावटें आ रही हों। बच्चों की पढ़ाई या करियर में बाधा महसूस हो। मानसिक अशांति और नकारात्मकता का अनुभव हो

अगर आपके घर में भी लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, तो इन सरल और पारंपरिक वास्तु उपायों को जरूर अपनाएं। छोटे-छोटे बदलाव आपके घर के वातावरण को पूरी तरह बदल सकते हैं और सुख-शांति वापस ला सकते हैं।