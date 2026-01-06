Office Vastu Tips : ऑफिस में करें ये 4 वास्तु उपाय, मिलेगी प्रमोशन और बढ़ेगा करियर ग्रोथ

Office Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे कार्यक्षेत्र की ऊर्जा का सीधा प्रभाव हमारी निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता और करियर की प्रगति पर पड़ता है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलता या बॉस के साथ संबंध बिगड़ते रहते हैं।...

Office Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे कार्यक्षेत्र की ऊर्जा का सीधा प्रभाव हमारी निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता और करियर की प्रगति पर पड़ता है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलता या बॉस के साथ संबंध बिगड़ते रहते हैं। इसका एक बड़ा कारण ऑफिस में व्याप्त वास्तु दोष हो सकता है।

बैठने की दिशा और स्थिति

वास्तु में दिशाओं का बहुत महत्व है। ऑफिस में आपकी सीट किस तरफ है, यह तय करता है कि आप मानसिक रूप से कितने सक्रिय रहेंगे। काम करते समय हमेशा अपना चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, जिससे आय के नए स्रोत खुलते हैं। वहीं पूर्व दिशा सूर्य की है, जो मान-सम्मान और लीडरशिप क्वालिटी देती है। वास्तु के अनुसार, आपकी कुर्सी के पीछे ठोस दीवार होनी चाहिए, न कि कोई खिड़की या दरवाजा। ठोस दीवार 'सपोर्ट' का प्रतीक है, जो ऑफिस की राजनीति में आपको सुरक्षा प्रदान करती है और आपके पद को स्थिर रखती है। यदि आप टीम लीडर या मैनेजर हैं तो आपका केबिन ऑफिस के दक्षिण-पश्चिम कोने में होना चाहिए। यह दिशा स्वामित्व और स्थिरता की होती है।

वर्क डेस्क का प्रबंधन

आपका डेस्क आपकी कार्यशैली का प्रतिबिंब है। एक बिखरा हुआ डेस्क दिमाग में भी भ्रम पैदा करता है। वास्तु के अनुसार, आपका वर्क डेस्क हमेशा आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। गोल, अंडाकार या अनियमित आकार के डेस्क करियर में उतार-चढ़ाव और अस्थिरता लाते हैं। डेस्क पर पुरानी फाइलें, टूटे हुए पेन या बेकार कागज जमा न होने दें। उत्तर दिशा के कोने में एक साफ पानी की बोतल या छोटा सा एक्वेरियम रखना सकारात्मकता बढ़ाता है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सही जगह

आज के दौर में कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन हमारे काम का अभिन्न हिस्सा हैं। वास्तु के अनुसार, ये सभी अग्नि तत्व से संबंधित हैं। अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, पावर बैंक या प्रिंटर को डेस्क के दक्षिण-पूर्व कोने में रखें। सही दिशा में रखे गए उपकरण न केवल बेहतर काम करते हैं, बल्कि आपकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाते हैं।

रोशनी और प्रेरणादायक सजावट

ऑफिस में रोशनी और वहां लगी तस्वीरें आपके अवचेतन मन पर गहरा असर डालती हैं। कोशिश करें कि आपके काम करने की जगह पर पर्याप्त रोशनी हो। अंधेरे या कम रोशनी वाले कोनों में काम करने से सुस्ती और नकारात्मकता आती है। यदि प्राकृतिक रोशनी कम है, तो डेस्क पर एक चमकीला लैंप लगाएं। ऑफिस की दीवारों पर हल्के और सौम्य रंगों का प्रयोग करें, जैसे क्रीम, सफेद या हल्का नीला। गहरे रंग तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकते हैं।