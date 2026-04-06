Amarnath Yatra 2026 : जम्मू में हाईटेक बेस कैंप का आगाज ! एक साथ ठहरेंगे हजारों भक्त, सुरक्षा और सुविधा होगी वर्ल्ड क्लास

Edited By Sarita Thapa, Updated: 06 Apr, 2026 04:53 PM

अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं को हाईटेक करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

Amarnath Yatra 2026 : अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं को हाईटेक करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जम्मू में एक नए और आधुनिक आधार शिविर का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा।

एक साथ ठहरेंगे 4 हजार श्रद्धालु

जम्मू के भगवती नगर इलाके में बन रहे इस नए यात्री निवास की सबसे बड़ी खूबी इसकी क्षमता है। यहाँ एक ही समय में 4,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के ठहरने की विश्वस्तरीय व्यवस्था की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को व्यवस्थित करना और भक्तों को खुले आसमान के नीचे या असुरक्षित जगहों पर रुकने से बचाना है।

अत्याधुनिक सुविधाएं

इस शिविर को केवल एक रैनबसेरा नहीं, बल्कि एक 'स्मार्ट हब' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

RFID ट्रैकिंग: सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईटेक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) सिस्टम होगा।

डिजिटल कियोस्क: यात्रा मार्ग, मौसम के अपडेट और इमरजेंसी सेवाओं की जानकारी के लिए जगह-जगह टच-स्क्रीन पैनल लगाए जाएंगे।

आधुनिक किचन: यहां एक विशाल कम्युनिटी किचन होगा जहां शुद्ध और हाइजीनिक भोजन की व्यवस्था होगी।

स्वास्थ्य केंद्र: 24x7 मेडिकल इमरजेंसी यूनिट और ऑक्सीजन की सुविधा के साथ आधुनिक क्लीनिक भी परिसर के अंदर मौजूद रहेगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चूंकि यह यात्रा सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए इस आधार शिविर को CCTV कैमरों और मल्टी-लेयर सिक्योरिटी चेकपोस्ट से लैस किया गया है। साथ ही, परिसर के आसपास बड़ी पार्किंग और सीसीटीवी से लैस कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है।

यात्रा 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें

पंजीकरण : 14 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

यात्रा का समय: यह पवित्र यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 9 अगस्त 2026 तक चलेगी।

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