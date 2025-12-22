आज का राशिफल 23 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 23 Dec, 2025 09:35 AM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। पिछले कुछ समय पहले किये गए निवेशों से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है, विशेषकर आर्थिक लाभ के रूप में, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। कुछ रुकी परियोजनाओं को दोबारा से गति मिलेगी।
उपाय- लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आपकी रचनात्मक सोच आज आपके प्रोफेशनल कौशल को और निखारेगी। कार्यक्षेत्र में नए विचार अपनाने और पुराने तरीकों को बेहतर बनाने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे।
उपाय- ॐ नमः शिवाय का जाप करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज का दिन विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रहेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा। लक्ष्य प्राप्ति में किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की रुचि विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ेगी।
उपाय- मंदिर में हलवे का प्रसाद बांटें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज व्यवसायिक वर्ग को किसी विशेष व्यक्ति की मदद से अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को उपयुक्त अवसर मिलने की संभावना है। आत्म विश्लेषण के बाद विद्यार्थियों की एकाग्रता और फोकस बेहतर होगा, जिससे पढ़ाई में सकारात्मक और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
उपाय- धर्म स्थान में सेवा करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। व्यवसाय में महत्वपूर्ण योजनाओं पर किये गए आपके प्रयास आपको आपके लक्ष्य की दिशा में मजबूत बढ़त दिलवाने में मदद करेंगे। सही दिशा में की गई मेहनत से प्रगति के स्पष्ट और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
उपाय- तुलसी के पौधे की सेवा करें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। नौकरी कर रहे व्यक्तियों को मनचाहा प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने से खुशी और संतोष महसूस होगा। अधिकारी आपकी कार्यक्षमता और प्रयासों की सराहना सहकर्मियों के सामने करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा।
उपाय- उबले आलू सफ़ेद गाय को खिलाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता अधिक रहने के बावजूद, परिणाम सोच के अनुसार न मिलने से मन उदास हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण आपको गले में इन्फेक्शन महसूस होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें छोटी सी समस्या आने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
उपाय- काले तिल का दान करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज व्यवसाय में काम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव करने की आपकी कोशिश सफल होती दिखाई देगी। नई रणनीति या कार्यप्रणाली अपनाने से आपको बेहतर और स्थायी परिणाम प्राप्त होंगे। कारोबार में उत्पादन की वृद्धि के लिए नयी मशीनरी खरीदने का प्रोग्राम बनेगा।
उपाय- चौमुखी दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आर्थिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव के कारण मन में चिंता बनी रहेगी, लेकिन यह स्थिति अस्थायी है। भले ही कभी कभी परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर लगें, फिर भी धैर्य और संयम बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
उपाय- बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in