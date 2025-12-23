Main Menu

आज का राशिफल 24 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 08:00 AM

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान-सम्मान और भावनाओं का ध्यान रखना आपका एक महत्वपूर्ण

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान-सम्मान और भावनाओं का ध्यान रखना आपका एक महत्वपूर्ण दायित्व रहेगा। उनके अनुभव और सलाह का आदर करने से पारिवारिक संतुलन और सौहार्द बना रहेगा। दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है।
उपाय- आदित्य हृदयम का पाठ करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। परिजनों के साथ पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बातचीत सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रहेगी, जिससे उचित और संतुलित निर्णय निकलने की पूरी संभावना है। घर में किसी छोटे आयोजन के माध्यम से अच्छा समय व्यतीत करेंगे।
उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। बस सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। आपकी समझदारी और अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए सही दिशा दिखाते रहेंगे। घर के बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
उपाय- गुरुजनों एवं बड़ों का आशीर्वाद लें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज व्यर्थ की गतिविधियों और अनावश्यक क्रियाकलापों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। समय की बर्बादी कार्यों में विलंब और मानसिक थकान का कारण बन सकती है। अपने लक्ष्य और आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा।
उपाय- खराब विद्युत का सामान घर में न रखें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज किसी अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ व्यावसायिक विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। उनके मार्गदर्शन से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और नई दिशा प्राप्त होगी, जो भविष्य की योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने में सहायक सिद्ध होंगी।
उपाय- हरी सब्जियों का सेवन करें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज आर्थिक मामलों में निर्णय लेते हुए बजट का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। योजनाबद्ध ढंग से किया गया व्यय आपको आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। पति अपनी पत्नी के लिए कोई कीमती उपहार खरीदेंगे।
उपाय- नहाने के पानी में गुलाब जल डालें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों से असंतोष बना रह सकता है, जिस से धैर्य और एकाग्रता प्रभावित होगी। आज के दिन वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक होगा क्योंकि कटु शब्द व्यावसायिक संबंधों और पारिवारिक वातावरण में तनाव उत्पन्न करेंगे।
उपाय- गलत संगति, नशा, झूठ, चालाकी से दूर रहें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपकी उलझनों को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगा। आपकी इच्छाशक्ति मजबूत रहेगी, जिससे लंबित कार्यों में गति आएगी। पारिवारिक जीवन में विवाद से दूरी बनाए रखने की कोशिश करें।
उपाय- रात में गुड़ का सेवन न करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज सरकारी सेवा से जुड़े व्यक्तियों पर किसी महत्वपूर्ण दायित्व या नई जिम्मेदारी का भार आ सकता है। यह चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आपके कौशल और क्षमता को परखने का अवसर बनेगी। सफलतापूर्वक निभाया गया यह दायित्व भविष्य में सम्मान और उन्नति के द्वार खोल सकता है।
उपाय- राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

